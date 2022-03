Salerno ricorda Kertesz, allenatore ed eroe della Seconda Guerra Mondiale Scoperta una targa allo stadio Vestuti per l'ex tecnico dei granata

Questa mattina alle ore 10 è stato inaugurato il "Wall of Fame" dell'Unione Sportiva Salernitana, presso lo stadio Donato Vestuti. In occasione della Giornata dei Giusti dell'Umanità, è stata scoperta una targa in memoria di Geza Kertesz, allenatore della squadra granata negli anni '30 e '40, eroe della Seconda Guerra Mondiale. Alla cerimonia sono intervenuti il vicesindaco di Salerno Paky Memoli, il presidente della commissione sport del Comune, Rino Avella, la consigliera comunale Barbara Figliolia, l'addetto stampa della Salernitana, Gianluca Lambiase e il team manager, Sasà Avallone. In collegamento da remoto c'era anche Sandra Kertesz, nipote dell'ex allenatore che ha voluto ringraziare salerno ed i salernitani per l'omaggio dedicato a Kertesz.

L'intento dell'associazione Macte Animo è di tenere vivo il suo ricordo e tramandarne gli ideali. “ Lo sport è uno strumento fondamentale”, ha sottolineato la vicesindaco Paky Memoli per la quale è necessario “diffondere la cultura dello sport che rappresenta sempre un mezzo per orientare la propria vita verso uno stile di vita sano. La memoria, poi, rappresenta qualcosa di fondamentale perché va ad alimentare questi ideali nobili ed importanti”.

Il Comune di Salerno, inoltre, intende avviare un percorso condiviso con la società di patron Danilo Iervolino che, in futuro (e se rimesso a nuovo), potrebbe prevedere l'impiego del Vestuti per qualche allenamento settimanale dei granata. “Questa è una cosa che mi farebbe molto piacere”, ha concluso Rino Avella, presidente della commissione Sport del Comune di Salerno. “Ma la cosa che più mi intriga in questo momento è andare nei quartieri, contattare i giovani, far crescere le tante scuole calcio e il loro rapporto con la Salernitana. Un'azione di marketing che avvicini i giovani e le famiglie a questa nuova grande società”.

L'associazione di promozione sociale "MacteAnimo" ha precisato che "continuerà con altre iniziative per conservare e tramandare alle giovani generazioni la storia della Salernitana" ed ha precisato che resterà "sempre aperta ad ogni forma di collaborazione e sinergia con tutti gli attori istituzionali e associativi del territorio".