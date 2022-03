Dopo la Salernitana un altro colpo: Danilo Iervolino acquista L'Espresso L'ufficialità è arrivata dal gruppo Gedi che ha accettato la proposta della BFC Media

Danilo Iervolino ha chiuso un'altra prestigiosa operazione imprenditoriale. Dopo aver rilevato la Salernitana, il fondatore dell'università telematica Unipegaso ha trovato l'intesa per acquisire il settimanale L'Espresso. La trattativa, intavolata da settimane, oggi ha fatto registrare la fumata bianca. L'ufficialità è arrivata dal gruppo Gedi che ha annunciato di aver accettato la proposta di acquisto da parte della BFC Media.

«Il Gruppo Gedi comunica di aver ricevuto e accettato una proposta dalla società L’Espresso Media srl per l’acquisto da parte di quest’ultima dei rami d’azienda relativi al settimanale L’Espresso e alle Guide de L’Espresso. Sotto la nuova proprietà, che fa capo a BFC Media, un gruppo editoriale solido, che ha valorizzato economicamente la testata e che sta puntando sullo sviluppo di riviste periodiche, il settimanale L’Espresso potrà trovare maggiore allineamento nella strategia aziendale, rispetto alla direzione evolutiva che il Gruppo Gedi ha intrapreso e sta perseguendo da anni, centrata sull’informazione in real time per il grande pubblico e sullo sviluppo di contenuti digitali e multimediali per i quotidiani e le radio. Per accompagnare la fase di transizione, in base alle intese raggiunte, il settimanale resterà abbinato all’edizione domenicale del quotidiano La Repubblica».