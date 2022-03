Salernitana, riecco Ruggeri: l'esterno vuole dare un calcio alla sfortuna A Milano è tornato in campo dopo due mesi, Nicola avrà una freccia in più

Venerdì sera a Milano è tornato a calcare il rettangolo verde a distanza di quasi due mesi dall'ultima volta. Una vera liberazione per Matteo Ruggeri, calciatore della Salernitana che spera di essersi messo definitivamente alle spalle la sfortuna. Il terzino di proprietà dell'Atalanta era arrivato a Salerno per disputare una stagione da protagonista. Ma dopo un buon avvio, è stato costretto ad alzare subito bandiera bianca. Alla terza giornata di campionato in casa del Torino si è fermato per un grave infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare l'intero girone d'andata, anche a causa di una ricaduta. A gennaio Ruggeri era tornato in campo contro la Lazio ma la sfortuna si è accanita nuovamente con il 19enne che si è infortunato nuovamente ed ha dovuto saltare altre cinque partite. I sette minuti disputati al "Meazza" contro l'Inter potrebbero rappresentare un nuovo inizio per il terzino sinistro che spera di ritagliarsi uno spazio in questo rush finale di campionato. Nicola potrebbe utilizzarlo come alternativa a Ranieri che in queste ultime giornate è apparso in difficoltà. Il tecnico della Salernitana sfrutterà i prossimi allenamenti per verificare la condizione di Ruggeri: se l'esterno dovesse dare risposte confortanti, potrebbe essere lanciato nella mischia già contro il Sassuolo.