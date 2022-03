Salernitana-Sassuolo e mini-abbonamenti: ecco i dati della prevendita Oltre 2500 persone si sono già assicurate un posto sugli spalti dell'Arechi

È iniziata oggi la vendita dei mini abbonamenti ideati dalla Salernitana in vista del rush finale di campionato. In poche ore sono stati venduti 1211 voucher che permetteranno ai tifosi di seguire le ultime cinque gare casalinghe del cavalluccio marino. È iniziata a ritmo sostenuto anche la prevendita dei biglietti per il match contro il Sassuolo: al momento sono 1362 i tagliandi venduti. Dopo poche ore, dunque, sono già oltre 2500 i tifosi che si sono assicurati un posto sugli spalti dell'Arechi per la sfida contro gli emiliani.