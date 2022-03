Salernitana, reintegrati i due baby calciatori fermati per scippo La società crede «nei valori della socialità e nello sport come valore comunitario ed educativo»

Sono stati reintegrati dalla Salernitana i due calciatori della Primavera che lo scorso 10 febbraio erano stati fermati dalla Polizia per uno scippo avvenuto in centro. L'episodio, che aveva visto vittima un'anziana, era stato condannato fermamente dalla società del presidente Danilo Iervolino che aveva parlato di «atto gravissimo tratta che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e,che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni».

A distanza di un mese e in attesa che la giustizia faccia il suo corso, la Salernitana ha deciso di concedere una seconda chance ai due ragazzi che avranno la possibilità di tornare ad allenarsi con il gruppo dei granatini. «L’U.S. Salernitana 1919 credendo fortemente nei valori della socialità e nello sport come valore comunitario ed educativo ha deciso di reintegrare i due atleti sospesi nelle scorse settimane che da oggi riprenderanno ad allenarsi con la formazione Primavera», si legge in una nota diffusa sul sito ufficiale del club.