Salernitana, rientrano Ranieri e Ribery. Terapie per Mazzocchi

Pasquale Mazzocchi ha svolto solo terapie ed è, di fatto, fuori dai giochi per la sfida con il Sassuolo. A due giorni dal match con i neroverdi l'esterno difensivo rimane ai box con Andrea Schiavone limitato a lavoro atletico specifico. Ma c'è una novità importante per le scelte di Davide Nicola. Non risultano più nella lista degli infortunati presentato dal club Franck Ribery e Luca Ranieri, che tornano a disposizione. Il jolly offensivo e l'esterno hanno lavorato con il gruppo allo stadio "Arechi". Il Cavalluccio Marino ha svolto la seduta sul terreno di gioco dell'impianto di via Allende con una fase di attivazione tecnica seguita da esercitazioni per il possesso palla e chiusura con lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. La rifinitura verso il match di sabato con il Sassuolo è in programma domani alle 15.