Salernitana-Sassuolo, le probabili formazioni: ritorna Bonazzoli dal 1' Granata a caccia di punti salvezza: fischio d'inizio alle 15

Davide Nicola non vuole sentir parlare si partita da ultima spiaggia. Ma è chiaro che il match di questo pomeriggio contro il Sassuolo metta in palio punti vitali per la Salernitana. I granata devono fare i conti con l'emergenza in difesa: senza Mazzocchi e con Ranieri non al meglio, il tecnico del cavalluccio marino è costretto a lanciare Veseli e Zortea (a meno che Ranieri non stringa i denti) sulle corsie esterne. Novità anche al centro della difesa con Gyomber accanto a Fazio. In mediana conferme per Ederson e Lassana Coulibaly. Davanti si rivede Bonazzoli che agirà da sottopunta con Kastanos e Versi ai suoi fianchi e Djuric unica punta.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Veseli, Gyomber, Fazio, Zortea; L. Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric. A disposizione: Belec, M. Coulibaly, Ruggeri, Bohinen, Radovanovic, Ranieri, Obi, Dragusin, Gagliolo, Mikael, Perotti, Mousset. Allenatore: Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Harroui, Chiriches, Tressoldi, Zacchi, Defrel, Henrique. Allenatore: Dionisi

ARBITRO: Massimi di Termoli