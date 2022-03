Salernitana-Sassuolo 2-2, Dionisi: «Potevamo vincerla, sofferto su palle alte» «Dobbiamo essere soddisfatti per la continuità. Però oggi non è semplice non perdere»

«C’è rammarico, potevamo vincerla. Certamente dopo il rosso c’era il rischio di perderla e andava tenuto il pareggio. La Salernitana ci ha messo in difficoltà sulle palle alte, ma ho avuto l’impressione che potevamo vincerla anche con l’uomo in meno». Così Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di DAZN il 2-2 conquistato contro la Salernitana. «Un punto che dà continuità. Abbiamo giocato e creato, con un po’ di determinazione in più l’avremmo vinta. L’approccio non è stato dei migliori. Traoré ha grandi qualità nell’uno contro uno, nella conclusione e ha forza nelle gambe. Non deve fermarsi. Dobbiamo essere soddisfatti per la continuità. Però oggi non è semplice non perdere. Siamo stati sia ambiziosi che presuntuosi».