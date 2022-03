Salernitana: risentimento per Ederson, Mazzocchi verso il recupero Ai box anche Veseli che ha svolto fisioterapia con il brasiliano

La Salernitana è già tornata in campo per iniziare a preparare il match di domenica contro la Juventus. Nelle prossime ore lo staff medico dovrà verificare le condizioni di Ederson, centrocampista che ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match di sabato e che alla ripresa si è sottoposto a seduta di fisioterapia. Il calciatore, come emerge dal bollettino medico diramato dalla Salernitana, ha riportato un affaticamento muscolare. Stesso problema anche per Veseli che si è sottoposto a fisioteria. In bilico c'è pure Mazzocchi che aveva già saltato il match dell'Arechi per una distorsione subita nel corso della settimana. Il terzino arrivato dal Venezia sta meglio ed oggi ha svolto lavoro differenziato insieme a Schiavone. Potrebbe tornare disponibile Ribery che, dopo l'incidente in auto, ha saltato le partite con Inter e Sassuolo.

Il resto della squadra, sul prato del Mary Rosy, ha aperto la seduta con una fase di attivazione tecnica seguita da un lavoro per il possesso palla. L’allenamento si è concluso con una partita con la formazione Primavera.

La preparazione dei granata riprenderà martedì alle ore 10 presso il centro sportivo “Mary Rosy”.