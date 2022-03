Salernitana: Mazzocchi mette la Juventus nel mirino, dubbio Ederson Giornata di riposo per i granata che domani inizieranno a preparare il match dello Stadium

Domenica mattina, dopo il pari contro il Sassuolo, la Salernitana è subito tornata in campo per iniziare a preparare la partita contro la Juventus. Davide Nicola ha voluto analizzare a caldo ciò che non ha funzionato contro i neroverdi e che ha impedito al cavalluccio marino di conquistare l'intera posta in palio. Non a caso la seduta di allenamento è terminata con una partita contro la formazione Primavera, test che è servuto a riordinare le idee e tenere alta l'attenzione in vista dei prossimi impegni. Oggi i granata usufruiranno di una giornata di riposo. Da domani, però, entrerà nel vivo il lavoro di preparazione in vista della sfida in programma domenica allo Juventsu Stadium. Un appuntamento messo nel mirino da Mazzocchi, terzino destro che sabato era stato costretto a mordere il freno a causa di una distorsione alla caviglia. Già ieri il calciatore arrivato dal Venezia ha svolto lavoro differenziato, provando ad accelerare i tempi di recupero. La sua assenza, infatti, contro il Sassuolo si è sentita in maniera particolare. Da verificare, invece, le condizioni di Ederson: il centrocampista brasiliano ha svolto fisioterapia a causa di un affaticamento muscolare. La speranza dello staff tecnico è che non si tratti di qualcosa di più serio e che il 22enne possa partire regolarmente dal 1' conto i bianconeri. In giornata, intanto, è partita la prevendita per il settore ospiti dello Juventus Stadium: sono 780 i tagliandi messi a disposizione dal club bianconero il cui acquisto è vincolato al possesso della Tessera del Tifoso.