Salernitana-Juventus, i convocati: si rivede Ribery, Mousset resta a casa Inseriti in lista 26 calciatori, tre dovranno accomodarsi in tribuna

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Juventus e Salernitana. Ventisei i calciatori che partiranno per la trasferta di Torino, tre dei quali si accomoderanno in Tribuna. Torna tra i convocati Vergani che prende il posto di Mousset, alle prese con una distorsione alla caviglia. Torna in lista anche Ribery che aveva saltato le ultime due partite: il francese potrebbe avere una chance a partita in corso.

Di seguito la lista dei convocati dalla Salernitana per la trasferta in casa della Juventus:

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Sepe.

DIFENSORI: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Ruggeri;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Ribery, Verdi, Vergani.