Juventus-Salernitana 2-0, Danilo ammette: «Non è stata la nostra prova migliore» Il calciatore bianconero: «L'importante era vincere, ora pensiamo a recuperare pedine»

«Dovevamo solo chiedere scusa e pensare lavorare. Oggi non abbiamo fatto la nostra migliore partita, abbiamo pagato un po' la stanchezza mentale e fisica. Ma l'importante è che abbiamo vinto. Adesso cerchiamo di recuperare elementi che ci serviranno per i prossimi quaranta giorni». Così a DAZN il centrocampista della Juventus, Danilo ha commentato la vittoria conquistata sulla Salernitana. Allegri oggi lo ha schierato a centrocampo ma il calciatore si è disimpegnato comunque in maniera egregia. «Io alla Juventus non sono mai fuori ruolo, sono a disposizione per fare quello che mi chiede il mister. Sono felice di quello che stiamo facendo. Scudetto? Facciamo il nostro lavoro, dobbiamo pensare a noi. La sfida con l'Inter ci dà tante motivazioni ma il nostro obiettivo è arrivare nei primi quattro».