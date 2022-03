Juventus-Salernitana 2-0, Nicola: «Abbiamo dato tutto, dobbiamo continuare così» L'allenatore dei granata: «Su certi campi partiamo un po' contratti ma siamo stati bravi a reagire»

«La Juventus ha le sue qualità e questo, di certo, non lo scopro io. Secondo me, in certi campi, partiamo ancora un po' contratti. È come se avessimo bisogno prima di prendere uno schiaffo per poi reagire. Sono molto soddisfatto della gara dei miei ragazzi, hanno dato tutto. Queste partite servono anche per aumentare la consapevolezza, mi sarebbe piaciuto segnare almeno un gol. Nel secondo tempo abbiamo tenuto meglio il campo, non abbiamo mai smesso di pressarli in uscita. Da questo punto di vista sono contento, poi ci sono alcune cose da migliorare». Così Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha commentato ai microfoni di DAZN il 2-0 subito in casa della Juventus. «Io credo che il lavoro tecnico tattico è fondamentale ma è importante anche non demoralizzarsi. Del gruppo noto la capacità di assimilare convinzione e comportamenti. È chiaro che dobbiamo tramutarli nel più breve tempo possibile in vittorie e risultati positivi. Ora c'è una sosta che è fondamentale per continuare a migliorare. Ci sono partite a sufficienza per riuscire a colmare il gap. Non abbiamo alternative che continuare su questa strada. L'idea è far coesistere più giocatori di qualità possibile. Molti non sono ancora al top e stiamo lavorando per portarli nella miglior condizione. Franck è entrato con una mentalità incredibile e non vediamo l'ora di recuperarlo. Sinceramente non credo che la Salernitana abbia una strada diversa da quella di provare sempre a giocare le partite. Il secondo tempo è stato molto positivo, anche la parte finale del primo non mi è dispiaciuta».