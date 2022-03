Juventus-Salernitana, Allegri: «Aggredito bene il match, stanchi nella ripresa» L'allenatore dei bianconeri: «Siamo a -4 dal secondo posto, possiamo passare una bella sosta»

«Gli screzi capitano, ma il rapporto con Dybala e gli altri giocatori è ottimo. Io sono diretto e lo faccio per il loro bene, ma i ragazzi hanno la mia stima e fiducia. Con Dybala non c’è nessun problema». Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro la Salernitana. «Abbiamo aggredito bene la partita, rischiavamo di entrare sonnecchiando dopo l’eliminazione di mercoledì che sentivamo ancora addosso. Il secondo tempo eravamo stanchi, potevamo fare il terzo, ma l’importante era vincere e allungare in classifica. E siamo a meno quattro dal secondo posto. L’Inter però ha una partita in meno. È un bel traguardo per ora, possiamo passare una bella sosta dove recupereremo giocatori».

Non manca, poi, un giudizio sui singoli: «Vlahovic ha fatto una buona partita, tiene palla e copre in avanti, sono contento sia tornato a segnare. Deve migliorare ancora tanto però, sopratuttto sulla pulizia di gioco, ci stiamo lavorando. Danilo a centrocampo è stata una piacevole sorpresa, sa giocare a calcio è professionista e ascolta molto, mi aiuta nel mio lavoro. Davanti alla difesa gioca bene perché ha bei piedi».

E sul momento attraversato dalla Vecchia Signora: «All’inizio c’era da lavorare, abbiamo perso Ronaldo a tre giorni dalla fine del mercato. Non conoscevo molti giocatori, ho dovuto cambiare modo di lavorare in corsa, alzando l’intensità. Quando siamo diventati squadra e abbiamo iniziato a correre i risultati si sono visti. Sono contento, siamo in un momento dove possiamo giocarci un posto in alto e la finale di Coppa Italia».

Sul rinnovo di Dybala: «Non so se Dybala rimarrà o meno, la società sa cosa fare e siamo in linea. Ci sono anche altri casi di giocatori in scadenza da valutare».