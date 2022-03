Salernitana, il gruppo fa quadrato: «Lotteremo fino alla fine, vietato mollare» La carica sui social: «Nulla ci fermerà per raggiungere i nostri obiettivi»

Prova a compattarsi anche attraverso i social la Salernitana. Dopo il «forza ragazzi» lanciato dal tecnico Davide Nicola nelle ore immediatamente successive al ko dello Stadium, anche i calciatori hanno voluto dedicare messaggi di compatteza e determinazione all'ambiente. «Avanti tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo», ha scritto Simone Verdi che contro la Juventus è entrato bene in partita, andando anche vicino al gol dell'1-2. Un messaggio ribadito anche da Matteo Ruggeri: «Nulla ci fermerà per raggiungere i nostri obiettivi. Fino alla fine lottando oltre ogni difficoltà», ha scritto il terzino che è riuscito a mettersi alle spalle la sfortuna e da due partite è tornato tra i titolari. Invito a non mollare espresso anche da Luigi Sepe: «Non possiamo decidere con la nostra classifica quali sono le partite in cui possiamo fare punti. Ci dobbiamo provare sempre. Finché abbiamo le forze e così sarà», il messaggio rivolto all'ambiente dall'estremo difensore del cavalluccio marino.