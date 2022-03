Salernitana, maledizione Mamadou Coulibaly: nuovo infortunio per il senegalese Il centrocampista aveva ritrovato il campo contro la Juventus: è il terzo stop in stagione

Domenica contro la Juventus aveva ritrovato il campo dopo due mesi di assenza. Ma il quarto d'ora disputato allo Stadium da Mamadou Coulibaly si è rivelato amarissimo per il centrocampista senegalese che, per la terza volta in stagione, ha subito un infortunio muscolare. La Salernitana, in serata, ha comunicato l'amaro verdetto: «A seguito di esami diagnostici effettuati nella giornata di oggi il calciatore Mamadou Coulibaly ha riportato una lesione muscolare a carico del retto femorale destro». Una stagione maledetta per il centrocampista ex Udinese che sarà costretto a fermarsi nuovamente, rinunciando a dare il suo contributo nella corsa salvezza della Salernitana. Una tegola non da poco per Davide Nicola che, pur avendo diverse soluzioni a centrocampo, avrebbe puntato volentieri sul numero 2 granata, pupillo di Fabrizio Castori che in avvio di stagione aveva puntato forte su Mamadou Coulibaly. Titolare inamovibile fino a quando la sfortuna non si è abbattuta sul calciatore, mettendolo fuori gioco per tre volte nel giro di pochi mesi.