Salernitana, domani la ripresa: Nicola senza otto nazionali All'appello mancherà anche Mamadou Coulibaly che si è fermato per la terza volta

Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, la Salernitana domani tornerà ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. Nicola proverà a sfruttare la sosta per ricaricare mentalmente e atleticamente un gruppo che anche allo Stadium ha lasciato intravedere qualcosa d'interessante. Tuttavia il tecnico dovrà riuscire ad invertire la rotta, affiancando i risultati alla crescita tattica.

Il tecnico della Salernitana, oltre che dell'infortunato Mamadou Coulibaly (terzo stop stagionale per il senegalese), dovrà fare a meno anche di otto calciatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali: Strandberg si allenerà con la Norvegia e, in caso di riscontri positivi, potrebbe essere anche reintegrato in lista dalla Salernitana; Belec è stato convocato dalla Slovenia; Ruggeri e Vergani dall'Italia Under 20; Kastanos da Cipro; Lassana Coulibaly dal Mali, Dragusin dalla Romania ed il Primavera Motoc dalla Moldavia Under 21.