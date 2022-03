Asse Comune-Salernitana per avvicinarsi a giovani, quartieri e associazioni Incontro in commissione Sport con la responsabile comunicazione Mara Andria

Un asse tra il Comune e la Salernitana per realizzare una campagna d'incontro nei quartieri di Salerno. Un'iniziativa di cui si è discusso questa mattina a Palazzo di Città nel corso della IV Commissione consiliare Sport, Politiche Giovanili e Innovazione. Il presidente Rino Avella ha ospitato la responsabile comunicazione del club granata, Mara Andria per fare il punto della situazione. «L'incontro è stato proficuo e si è condivisa l'intenzione d'intraprendere un dialogo costante fra la Salernitana e l'ente Comune attraverso un'incisiva campagna d'incontro nei quartieri, nelle scuole e con l'associazionismo cittadino. Saranno a breve calendarizzati altri incontri, per pianificare iniziative comuni e per un confronto sugli interventi riguardanti lo Stadio Arechi e altre infrastrutture sportive, funzionali alla prima squadra e alle giovanili», ha fatto sapere attraverso i social Avella. «L'Amministrazione comunale intende accompagnare e favorire il processo di ulteriore radicamento della Salernitana nel tessuto sociale cittadino. I presupposti ci sono tutti: la disponibilità di Mara Andria è stata totale».