Udinese-Salernitana, scontro infinito: si va verso la resa dei conti al Coni Stesso scenario potrebbe riguardare la partita con il Venezia

Sul campo la Salernitana sta provando in ogni modo a rientrare nella corsa salvezza. Ma nelle aule della giustizia sportiva si sta giocando un'altra partita che potrebbe arricchirsi di un nuovo round. Al momento manca ancora l'atto ufficiale. Ma l'impressione che lo scontro tra Udinese e Salernitana possa proseguire è molto concreto. Il club friulano ha, infatti, tempo fino a venerdì per presentare ricorso al Coni contro la decisione della Corte Sportiva d'Appello. Il giudice di secondo grado aveva ribaltato la decisione del giudice sportivo, revocando ai granata il 3-0 a tavolino ed il punto di penalizzazione. Nonostante tutto l'Udinese starebbe pensando di ricorrere in terzo grado per provare a giocarsi il tutto per tutto. Una mossa che, se confermata, allungherebbe di molto i tempi per la fissazione del probabile recupero. Scenario identico si prefigura per Salernitana-Venezia: i lagunari, a partire dal 18 marzo, avranno un mese di tempo per presentare ricorso al Coni. Il rischio concreto, dunque, è che le due partite possano essere recuperate sui titoli di coda della stagione.