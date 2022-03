Salernitana, altro stop per Ruggeri: rientro dalla nazionale Under 20 Comunicazione della FIGC: l'esterno sarà valutato dallo staff tecnico e medico granata

Doveva essere il giorno di Italia-Germania per Matteo Ruggeri, convocato dall'Under 20, allenata dall'ex tecnico della Salernitana, Alberto Bollini. Invece, l'esterno granata ha già fatto rientro a Salerno con Fabio Ponsi a sostituirlo nella rappresentativa under azzurra. Comunicazione da parte della FIGC, nella presentazione del primo match dell'Under 20, per l'uscita di scena e lo stop di Ruggeri, praticamente al terzo contrattempo in una stagione che aveva visto protagonista il nativo di San Giovanni Bianco, titolare nelle prime battute del campionato con Fabrizio Castori e poi condizionato dagli infortuni. Impiego di 22 minuti con la Lazio, di 7 con l'Inter, più di un'ora di gioco nelle ultime due sfide di campionato contro il Sassuolo e la Juventus nel 2022: ora un nuovo limite nella corsa stagionale per il calciatore scuola Atalanta, che sarà valutato dallo staff tecnico e medico del Cavalluccio Marino.

Nella giornata di ieri la Salernitana ha ripreso la preparazione al centro sportivo "Mary Rosy" senza gli 8 nazionali, ma provando a mettere già il Torino nel mirino. Lavoro sul fisico e sulla tecnica con esercizi dinamici per i ragazzi di Davide Nicola, che hanno svolto anche una parte di allenamento con possesso palla e partita a tema: si accelera verso una delle ultime chiamate nei giochi salvezza, in una sfida che il tecnico vivrà da grande ex. Ripresa nel pomeriggio per lo sprint settimanale con la pausa nel weekend per la sosta nazionali.