Salernitana, sosta con i cerotti: Nicola pensa a possibili novità per il Torino In sette sono indisponibili, altri sette sono impegnati con le Nazionali

Davide Nicola avrebbe voluto sfruttare la sosta del campionato per compattare il gruppo e preparare al meglio il rush finale. Ma la fortuna non sta aiutando l'allenatore della Salernitana che in questi giorni sta facendo i conti con un'infermeria mai tanto piena. I problemi più seri riguardano Perotti e Mamadou Coulibaly per i quali la stagione è praticamente già terminata. I due calciatori hanno svolto fisioterapia insieme a Mousset, ancora alle prese con i postumi della distorisione accusata nei giorni scorsi. Tra gli acciaccati, però, sono tornati anche Ederson e Ruggeri con quest'ultimo che ha dovuto lasciare il ritiro dell'Under 20 proprio per il riacutizzarsi di un problema muscolare. Entrambi hanno lavorato a parte, insieme a Veseli e Schiavone. Sette pedine indisponibili a cui si aggiungono le altre sette che stanno affrontando gli impegni con le rispettive Nazionali. Nel complesso, dunque, in questi giorni Nicola sta lavorando senza 14 pedine. Fortunatamente la rosa della Salernitana è molto lunga ed il tecnico sta comunque provando a sfruttare la sosta per proseguire il percorso di crescita. Non è da escludere che l'allenatore piemontese possa immaginare qualche variante tattica proprio per sopperire alle tante assenze provocate dagli infortuni. Il 3-5-2, ad esempio, garantirebbe più quantità in mezzo al campo e potrebbe valorizzare le caratteristiche di alcuni calciatori presenti in rosa.