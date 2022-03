Udinese-Salernitana, i friulani vanno al Coni: possibile udienza il 13 aprile In corso di deposito il ricorso, resta in bilico il probabile recupero del match

È in corso di deposito il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte dell'Udinese in merito alla partita non disputata contro la Salernitana. Il club friulano, dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso d'impugnare la decisione della Corte Sportiva d'Appello che, lo scorso 14 febbraio, aveva ribaltato la decisione del giudice sportivo, annullando il 3-0 a tavolino ed il punto di penalizzazione che era stato inflitto alla Salernitana. Dal 23 febbraio, giorno in cui sono state pubblicate le motivazioni, l'Udinese aveva un mese di tempo per decidere se ricorrere all'ultimo grado di giudizio. La società bianconera, quindi, ha atteso fino all'ultimo giorno disponibile per presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. In questi minuti gli avvocati Rolando Favella, Enrico Lubrano e Luciano Ruggiero Malagnini stanno depositando il tutto. I tempi per la fissazione dell'udienza dovrebbero essere comunque stretti. Il 13 aprile il Coni ha già fissato le udienze per i casi di Bologna-Inter e Udinese-Atalanta (ricorso contro l'omologazione del risultato). Lo stesso giorno sarà discusso anche il ricorso dei medici della Lazio, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, contro l'inibizione di cinque mesi per il caso tamponi. Non è da escludere, a questo punto, che sempre il 13 aprile possano essere messe in calendario anche le udienze su Atalanta-Torino e Udinese-Salernitana. L'orientamento della giustizia sportiva, fin qui, è stato quello di ordinare la disputa delle partite. Ora la parola passa all'ultimo grado di giudizio. Se il Coni dovesse confermare la pronuncia della Corte Sportiva d'Appello, la Salernitana affronterebbe l'Udinese due volte nel giro di poche settimane (il match di ritorno è previsto per il 22 maggio, ultima giornata di campionato).