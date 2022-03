Salernitana, sfortuna senza fine: si fermano anche Djuric e Zortea Tornano in gruppo Ederson e Schiavone

Non sembra trovar pace la Salernitana che, proprio in concomitanza della sosta del campionato, sta facendo i conti con una lunga serie d'infortuni. Alla lista degli acciaccati si sono aggiunti Djuric e Zortea: il primo è alle prese con una lieve tendinopatia del tendine d’Achille, mentre il secondo con un lieve affaticamento muscolare. Entrambi hanno svolto lavoro differenziato alla pari di Ruggeri e Veseli. Mamadou Coulibaly, Perotti e Mousset, invece, si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Le buone notizie riguardano i recupero di Schiavone ed Ederson che sono tornati in gruppo.

Gli uomini di Davide Nicola, sul prato del Mary Rosy, hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un torello tattico. I granata sono quindi stati impegnati con esercitazioni tecniche e partite a tema. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 11.