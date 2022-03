FOTO. Salernitana, Nicola all'Arechi per studiare i granata del futuro L'allenatore ha seguito il match del campionato Primavera contro il Cosenza

Davide Nicola è, da sempre, uomo di campo. Una dote che il tecnico piemontese ha conservato anche nel momento in cui ha indossato i panni dell'allenatore. Non è un caso, quindi, che nel pomeriggio abbia scelto i gradoni dell'Arechi per seguire da vicino il match del campionato Primavera tra la Salernitana ed il Cosenza (i silani si sono imposti con il risultato di 1-0). Accompagnato da alcuni componenti del suo staff, l'allenatore del cavalluccio marino si è accomodato in tribuna, seguendo con grande attenzione la sfida. Un modo per restare concentrato sul campo ma, probabilmente, anche per studiare eventuali prospetti che in futuro potrebbero fare al caso del cavalluccio marino. Lo sguardo del tecnico, però, per il momento è proiettato esclusivamente sul presente e sulla corsa salvezza della Salernitana che, a partire dalla prossima sfida casalinga contro il Torino, dovrà necessariamente cambiare marcia per provare a tenere vive la speranza di conservare la massima serie.