Salernitana, Nicola in ansia: Djuric lavora ancora a parte Ai box anche Veseli, Ruggeri e Zortea che hanno svolto lavoro differenziato

La speranza dei tifosi della Salernitana è che si tratti soltanto di uno stop a scopo precauzionale. Anche questa mattina, infatti, sul prato del Mary Rosy, Milan Djuric ha lavorato a parte. L'attaccante bosniaco è alle prese con una lieve tendinopatia del tendine d'Achille. Lo staff medico lo ha fermato per evitare l'aggravarsi del problema ma il gigante di "Tuzla" farà di tutto per essere regolarmente in campo sabato sera contro il Torino. Insieme a lui hanno lavorato anche Matteo Ruggeri, Frederic Veseli e Nadir Zortea. I primi due difficilmente saranno della partita, mentre il terzo dovrebbe riuscire a recuperare. Non ci saranno sicuramente, invece, M. Coulibaly, Perotti e Mousset che si sono sottoposti a una seduta di fisioterapia.

Il resto del gruppo, sotto lo sguardo vigile di Davide Nicola, ha aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro di forza. L’allenamento è terminato con partite a pressione. Gli allenamenti della Salernitano riprenderanno lunedì alle 15:30.