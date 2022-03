Salernitana, gol per la solidarietà: donati 725 euro alla Lilt Salerno Asta di beneficenza attraverso “Aste Italiane Made in Salerno”

Nella speranza di riuscire presto a tornare a vincere in campo, la Salernitana continua a dare il suo prezioso contribuito nel sociale, aderendo a numerose iniziative di solidarietà. Come era già accaduto nelle scorse settimane, la società granata ha rinnovato il suo impegno a sostegno dell'associazione Lilt Salerno nel progetto “Volontari per l'Oncologia”. Donando tre maglie da gioco indossate dai calciatori nel match contro il Sassuolo, è stato possibile realizzare un'asta di beneficenza (attraverso il gruppo Facebook “Aste Italiane Made in Salerno”) che ha permesso di raccogliere 725 euro. Il ricavato, naturalmente, è stato interamente donato all'associazione Lilt, protagonista di un'importante battaglia per la lotta ai tumori.