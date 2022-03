Salernitana, Nicola vuole un Arechi caldissimo per la sfida al Torino Già certa la presenza di 4mila tifosi, la società spera di superare il muro dei 10mila spettatori

Storicamente la spinta dell'Arechi è sempre stata un fattore importantissimo per la Salernitana, soprattutto nei momenti più difficili. Non a caso Davide Nicola spera di avere a disposizione anche la spinta dei suoi tifosi per la prima delle ultime dieci finali. «Abbiamo bisogno di voi», ha detto il tecnico del cavalluccio marino ad un gruppetto di tifosi che lo attendeva sull'uscio del “Mary Rosy”. Un segnale di come il tecnico piemontese senta la partita contro il Torino che avrà il sapore di una finale per i granata del Sud. Soltanto un successo, infatti, potrebbe riaprire i giochi salvezza della Salernitana, chiamata a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Da ieri è iniziata la prevendita dei tagliandi e la risposta del pubblico è stata tiepida: 1605 tifosi, di cui 40 piemontesi, si sono già assicurati un posto sugli spalti dell'Arechi. A questi, poi, vanno aggiunti i 2900 tifosi che hanno acquistato il mini abbonamento valido per le ultime cinque partite. Al momento, dunque, sono oltre 4mila i sostenitori che seguiranno dal vivo Salernitana-Torino. La speranza della società è che si riesca a superare il muro delle 10mila presenze, per avere uno stadio caldo e ribollente di passione.