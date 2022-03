Salernitana, Nicola ritrova i Nazionali: da verificare le condizioni di Kastanos A parte Veseli, fisioterapia per Mamadou Coulibaly, Perotti e Mousset

Sono ripresi questa mattina presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione seguita da esercitazioni tecniche e da un lavoro tattico. L’allenamento è terminato con una partita finale. Veseli ha svolto un lavoro atletico specifico. Mamadou Coulibaly, Perotti e Mousset si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle 11. Alla ripresa Nicola ritroverà i calciatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali: da verificare le condizioni di Kastanos che nell'ultima partita non è stato impiegato dal ct di Cipro per sintomi influenzali. Nessun problema, invece, per Lassana Coulibaly che si è messo alle spalle qualche acciacco accusato durante gli impegni con la Nazionale del Mali.