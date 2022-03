Salernitana, il rientro dei nazionali. Si accelera verso la sfida con il Torino Mercoledì 20 con l'Udinese, mercoledì 27 con il Venezia: resta solo l'incognita ricorsi

Alle 11 l'accelerazione verso la sfida con il Torino, in programma sabato sera, per la Salernitana. Davide Nicola ritrova i nazionali anche se occorre rivalutarli dal punto di vista fisico. Grigoris Kastanos è rientrato dopo l'influenza che l'ha condizionato nel percorso con Cipro. Lassana Coulibaly non è sceso in campo con il Mali e, quindi, torna a disposizione dello staff tecnico granata. A centrocampo Ederson sarà sicuro titolare e l'ipotesi di Ivan Radovanovic da centrale difensivo come nell'avventura al Genoa non può essere scartata nel rush finale della stagione.

Nel frattempo, la Lega Serie A ha comunicato le date dei recuperi: mercoledì 20 aprile per Udinese-Salernitana, mercoledì 27 aprile per Salernitana-Venezia. Ma si conferma l'incognita ricorsi sui match.

In casa Torino, allenamento al Filadelfia per i granata di Ivan Juric con Andrea Belotti, Etrit Berisha, Josip Brekalo, Samuele Ricci e Magnus Warming regolarmente in gruppo. Rientri dalle nazionali con seduta di scarico per Ricardo Rodriguez, Mergim Vojvoda e David Zima. Solo terapie per Koffi Djidji e Antonio Sanabria e lavoro differenziato per Pietro Pellegri, bloccato da un sovraccarico all'adduttore della coscia sinistra. Solo personalizzato per Tommaso Pobega: dolore all'anca per il centrocampista, che sconterà il turno di squalifica proprio con il match di Salerno.