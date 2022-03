Salernitana, non decolla la prevendita. Carica social dei calciatori Conferma del lavoro differenziato per Mamadou Coulibaly, Diego Perotti e Lys Mousset

Stenta a decollare la prevendita biglietti per la sfida con il Torino (dato di 3848 biglietti, di cui 145 ospiti, nella serata di ieri) e la Salernitana lancia l'appello social con i suoi calciatori. "Il vostro calore e il vostro supporto sono le nostri armi in più per provare a fare qualcosa di grande. Siete il nostro dodicesimo uomo in campo. Vi aspettiamo allo stadio", ha affermato Federico Bonazzoli, che sarà ex di turno. "Vi aspetto allo stadio. - ha aggiunto Ederson - Noi ci crediamo e lottiamo fino alla fine per la Salernitana". "È arrivato il momento più importante della stagione. - ha sottolineato Milan Djuric - Abbiamo bisogno di voi per sognare fino alla fine. Vi aspettiamo all'Arechi".

Allenamento mattutino per i granata al centro sportivo "Mary Rosy". I ragazzi di Davide Nicola hanno lavorato con una fase di attivazione tecnica seguita dalla tattica con una partita finale per chiudere la seduta nel quartier generale. Conferma del lavoro differenziato per Mamadou Coulibaly, Diego Perotti e Lys Mousset. La rifinitura è in programma domani alle 15. Subito dopo Nicola presenterà la sfida con il Torino.