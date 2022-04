Salernitana-Torino, Nicola ne convoca 24: out Kastanos e Mousset Il cipriota è alle prese con l'influenza

Sono 24 i calciatori convocati da Davide Nicola per la sfida di domani sera contro il Torino. La Salernitana dovrà fare a meno di Kastanos, rientrato con i sintomi influenzali dagli impegni con la Nazionale cipriota. Out anche gli infortunati Mousset, Perotti e Mamadou Coulibaly, oltre a Jaroszynski e Veseli. Di seguito la lista dei calciatori convocati da Nicola per il match in programma allo stadio Arechi:

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Sepe.

DIFENSORI: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Ruggeri;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kechrida, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Ribery, Verdi, Vergani.