Salernitana-Torino, ultima chiamata per la salvezza: le probabili formazioni Nicola si affida al 4-3-1-2, davanti tocca a Bonazzoli e Djuric

La Salernitana prova a salire in corsa sul treno salvezza. Le speranze di riuscirsi passano tutte per la sfida contro il Torino in programma questa sera (ore 20.45) allo stadio Arechi. Davide Nicola, ex allenatore dei granata del Nord, dovrà fare a meno anche di Kastanos, alle prese con l'influenza. Ma il tecnico del cavalluccio marino spera di vedere in campo una squadra motivata e pronta a giocarsi al meglio le proprie chance. Rispetto alla squadra schierata contro la Juventus ci sarà qualche cambio sia in termini di uomini che di modulo.

Davanti a Sepe l'unica novità sarà rappresentata da Ranieri, preferito a Ruggeri sulla corsia mancina. In mediana Ederson e Radovanovic sono certi di una maglia mentre sarà ballottaggio tra Lassana Coulibaly e Bohinen, con il primo in vantaggio. Davanti Verdi sarà il trequartista alle spalle di Djuric e Bonazzoli.

SALERNITANA-TORINO

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Belec, Ruggeri, Ribery, Di Tacchio, Bohinen, Zortea, Obi, Kechrida, Dragusin, Gagliolo, Vergani, Mikael. Allenatore: Nicola.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Pjaca; Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Zaza, Brekalo, Ansaldi, Seck, Aina, Warming, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Piccinini di Forlì - assistenti: Meli e Rocca. IV uomo: Marcenaro. Var: Banti. AVar: Santoro.