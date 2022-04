Salernitana, in arrivo il progetto del "nuovo" Arechi: "Sarà modello inglese" L'annuncio dell'amministratore Milan: "Faremo grossi investimenti anche in termini strutturali"

Valorizzare la storia della Salernitana e tenere salde le radici con il territorio sono soltanto alcuni dei punti cardine del progetto immaginato dal presidente Danilo Iervolino per la sua avventura calcistica a Salerno. In cantiere ci sono tante idee che viaggiano su binari paralleli rispetto al risultato sportivo. Che, in questa fase, resta comunque la priorità. "Scaramanticamente e sportivamente non aggiungo nulla però siamo molti concentrati come società. I ragazzi li ho visti stamattina e stanno facendo un allenamento molto leggero. Speriamo bene per la serata. Come dice anche il direttore Sabatini abbiamo delle finali di Champions League da giocare. Speriamo vada tutto bene", ha detto l'amministratore Maurizio Milan a margine dell'iniziativa organizzata allo stadio Vestuti. Il recupero dell'impianto di piazza Casalbore è un altro tema che sta particolarmente a cuore alla Salernitana che, tuttavia, è quasi pronta per svelare il progetto di rilancio dell'Arechi. "C’è un progetto che verrà presentato settimana prossima. Siamo ormai agli sgoccioli, penso che a breve incontreremo l’amministrazione comunale per dare la nostra proposta di disegno dell’Arechi dove faremo dei grossi investimenti non solo in termini economici ma anche strutturali. Già per la partita di oggi abbiamo fatto maquiallage per l’area ospitality ma l’impegno della società è quello di rendere l’Arechi molto moderno e attuale. L’abbiamo già detto in più occasioni e a breve presenteremo dei progetti. L’Arechi potrebbe essere uno stadio molto moderno. Abbiamo guardato alle strutture non solo italiane ma anche quelle inglesi perché l’Arechi si presta molto, per costruzione, a questo genere di infrastrutture. Ovviamente lo renderemo più moderno dal punto di vista degli accessi".