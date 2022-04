LIVE | Salernitana-Torino, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, L. Coulibaly, Zortea; Verdi; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Belec, Ruggeri, Ribery, Di Tacchio, Bohinen, Ranieri, Obi, Kechrida, Dragusin, Gagliolo, Vergani, Mikael. Allenatore: Nicola.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Pjaca; Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Rodriguez, Brekalo, Ansaldi, Angori, Seck, Aina, Pellegri, Warming, Linetty. Allenatore: Juric

ARBITRO: Piccinini di Forlì - assistenti: Meli e Rocca. IV uomo: Marcenaro. Var: Banti. AVar: Santoro.

IL PRE-GARA. Nicola per la sfida alla sua ex squadra cambia modulo: Salernitana in campo con la difesa a tre: Radovanovic arretra nel terzetto arretrato con Gyomber e Fazio; Mazzocchi e Zortea saranno gli esterni con Ederson e Lassana Coulibaly in mezzo. Verdi sarà il trequartista alle spalle di Djuric e Bonazzoli. Il Torino risponde con il 3-4-2-1: l'unica novità è rappresentata dall'impiego di Buongiorno - preferito a Rodriguez - nel terzetto con Izzo e Bremer. Lukic e Pjaca giocheranno alle spalle di Belotti. In mediana spazio a Singo, Ricci, Mangragora e Vojvoda.