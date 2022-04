Salernitana-Torino 0-1, Juric: «La squadra mi è piaciuta, ora miglioriamo» Esulta anche Berisha: «Era molto importante vincere questa partita»

«A me la squadra è piaciuta tanto in questo periodo, ha fatto grandissime partite ma il calcio è così. Belotti ha reagito, è un ragazzo splendido per come si allena e vive il calcio. Ha dato battaglia, ha segnato, si è preso il rigore e ha colpito un palo, sono soddisfatto. Lo vorrei il prossimo anno, è legato ai tifosi e alla città. Rispetto la sua volontà, quando deciderà lo dirà». Così il tecnico del Torino, Ivan Juric ha commentato la prestazione del "Gallo", decisivo per il successo sulla Salernitana al pari del portiere Berisha. «Stasera è stato perfetto - ha detto il tecnico -, ha fatto una grande partita e sono contento dei nostri portieri, anche di Milinkovic-Savic».

Sul cammino dei granata: «Per come è partito, questo anno è stato difficilissimo e siamo stati penalizzati dagli episodi tra traverse e gol all'ultimo minuto. Salvarsi così è una bella cosa, ma c'è molto da migliorare. Questa squadra fatica a vincere le partite con talento, su certe cose abbiamo alzato il livello ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo vincere le partite che dominiamo».

Entusiasmo condiviso dal portiere Etrith Berisha: «Era molto importante vincere oggi, siamo contenti di averla ottenuta. Non abbiamo creato moltissime occasioni, ma abbiamo avuto un atteggiamento diverso e lo avevamo capito già prima della partita. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, ora pensiamo alla prossima partita con la voglia di vincerla. Dualismo con Milinkovic? Io cerco di dare il massimo, poi è il mister a scegliere chi gioca».