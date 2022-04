Salernitana, subito in campo dopo il ko con il Torino: a Roma con due assenze Domani giornata di scarico, da martedì Nicola inizierà a preparare il match dell'Olimpico

Sono ripresi questa mattina presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di mister Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro tecnico. L’allenamento si è concluso con una partita finale. Domani i granata usufruiranno di una giornata di riposo. La preparazione riprenderà martedì alle 11 presso il centro sportivo “Mary Rosy”. Sarà l'occasione per iniziare a preparare la delicatissima trasferta in casa della Roma, in programma domenica alle 18. Nicola dovrà fare i conti con le assenze degli squalificati Fazio (espulso per doppia ammonizione) e Bonazzoli (ammonito, era diffidato) che dovranno saltare il match dell'Olimpico.