Salernitana, Milan a 696 TV: "Non molliamo, abbiamo tanti progetti per Salerno" "La risposta di Iervolino è stata una riunione fiume per discutere del futuro della società"

Non c'è alcuna intenzione di mollare la presa in casa Salernitana. A ribadirlo è stato Maurizio Milan, amministratore delegato del club che, intervenendo nel corso della trasmissione Granatissimi in onda su 696 TV, ha provato a risollevare l'ambiente.

"Gli episodi che abbiamo visto sono stati tanti, è stata una partita che al di là dell'episodio arbitrale sul rigore, avrebbe molto da ridire. Siamo anche reduci da alcuni arbitraggi sicuramente non favorevoli alla Salernitana. L'errore è sempre ammesso ma noi ci crediamo molto come società e quindi siamo entrati a gamba tesa perché purtroppo su certi tavoli bisogna, ogni tanto, anche alzare la voce. Vi assicuro che questo comunicato ha già aperto interlocuzioni molto dirette e molto forti con chi è deputato all'interno della Lega e della Federazione. Non è passato inosservato e non è rimasto lettera morta. Non è un elemento isolato, abbiamo ribadito che la società c'è e ci sarà anche sulla parte sportiva. Saremo impegnati su infrastrutture e altro. Ma in primis abbiamo un bene importante che è la Salernitana che stiamo custodendo rispetto ai tifosi e dobbiamo rendere conto a loro. Non sarà un comunicato isolato ma un'apertura di attenzione maniacale che faremo sulla gestione delle nostre gare. Lo abbiamo detto con garbo. Ma già da domenica a Roma saremo presenti, vigili e attenti anche su questi aspetti. Non siamo ancora retrocessi, non siamo angosciati rispetto al percorso e vogliamo combattere fino alla fine per restare in serie A".

Risultati che non hanno intaccato l'entusiasmo del presidente Danilo Iervolino: "La risposta del presidente è stata una riunione fiume terminata oltre le 22 nella quale abbiamo parlato di progettualità futura. Certo, l'amarezza c'è stata ma già lunedì abbiamo lavorato tanto per il futuro della Salernitana. L'energia che ci ha messo è stata fortissima, non sono preoccupato perché sin da subito sapevamo che era un'impresa ardua. Ma ci abbiamo creduto e continueremo a crederci. I progetti, nel frattempo vanno avanti: mercoledì e giovedì sarò con il presidente proprio per discutere del futuro della Salernitana".

Sui tifosi: "Sulla risposta del pubblico ci stiamo interrogando: per noi è un contesto nuovo, stiamo imparando anche da quello che accade partita dopo partita, anche attraverso il dialogo con i tifosi. C'è stata anche da parte nostra un po' di autocritica e la faremo anche nei prossimi giorni. Se per caso c'è stata una disattenzione sul tema dei mini abbonamenti o dei prezzi. Sabato sicuramente il fattore meteo non ci ha aiutato. È stata una combinazione di tante cose".