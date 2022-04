Salernitana, indiscrezione dalla Francia: il Psg mette gli occhi su Ederson Il brasiliano è stato ingaggiato a gennaio per circa 6 milioni di euro

Il mercato (ri)aprirà i battenti tra qualche mese ma le prime trattative sono già iniziate sottotraccia. Nonostante i riflettori della Salernitana siano puntati esclusivamente sul campo e più in particolare sulla lotta salvezza, qualche rumors inizia a ruotare anche attorno al club del cavalluccio marino. Dalla Francia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è rimbalzata la notizia dell'interesse del Psg per Ederson, centrocampista granata. Il brasiliano a gennaio è stato prelevato dal Corinthians per una cifra che supera di poco i 6 milioni di euro. Un'intuizione di Walter Sabatini che, a sorpresa, è riuscito a battere un colpo da novanta. Con il cavalluccio marino sul petto, fin qui, ha giocato sette partite ma è riuscito già a mettersi in evidenza. Il 22enne abbina qualità e quantità e può giocare in diverse zone del centrocampo. Il Psg lo ha notato e sarebbe disposto a mettere sul tavolo fino a 26 milioni di euro per assicurarsi Ederson. Un'indiscrezione che, se confermata, permetterebbe alla Salernitana di mettere a segno una plusvalenza importante.