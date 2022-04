Roma-Salernitana, la gara dell'Olimpico sarà diretta da Volpi Prima volta in A con l'aretino, l'ultimo precedente il pari col Cosenza il 13 marzo 2021

Roma-Salernitana, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A e in programma domenica alle 18, sarà diretta da Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta con l'arbitro toscano per il Cavalluccio Marino. L'ultimo precedente con Volpi risale al pari casalingo (0-0) con il Cosenza del 13 marzo 2021 nel campionato che ha regalato la promozione in A ai granata.

La designazione completa - Il fischietto aretino sarà coadiuvato dagli assistenti, Matteo Passeri della sezione di Gubbio e Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto con Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria quarto ufficiale. Al VAR ci saranno Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo e Pasquale Capaldo della sezione di Napoli.

Empoli-Spezia: Ayroldi

Inter-Verona: Marinelli

Cagliari-Juventus: Chiffi

Genoa-Lazio: Manganiello

Napoli-Fiorentina: Mariani

Sassuolo-Atalanta: Sacchi

Venezia-Udinese: Guida

Roma-Salernitana: Volpi

Torino-Milan: Doveri

Bologna-Sampdoria: Pairetto