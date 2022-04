Salernitana, a Roma possibile rivoluzione: 3-5-2 con Obi, Mikael e Bohinen Nicola pronto a cambiare assetto per provare a tenere testa ai giallorossi

Davide Nicola è pronto a cambiare sia l'assetto tattico che diverse pedine in vista della trasferta di domenica in casa della Roma. L'allenatore della Salernitana potrebbe, infatti, rafforzare il centrocampo per provare ad arginare la manovra dei giallorossi, reduci dalla sconfitta in Conference League contro il Bodo Glimt. La soluzione provata negli ultimi allenamenti prevede l'impiego del 3-5-2, sia per sopperire alle assenze degli squalificati Fazio e Bonazzoli che per avere più uomini in mezzo al campo. Proprio il centrocampo è il reparto che potrebbe presentare maggiori novità rispetto alla partita contro il Torino. A sinistra potrebbe essere rispolverato Obi che sembra in vantaggio su Zortea e Ruggeri; Ederson sarà il perno centrale con Bohinen e Lassana Coulibaly ai suoi fianchi, mentre Mazzocchi agirà sull'out di destra. Novità anche nel terzetto difensivo: davanti a Sepe Radovanovic sarà confermato al centro, Dragusin giocherà sul centro-sinistra e Gyomber sul centro-destra. In avanti, infine, dovrebbe scoccare l'ora di Mikael che dovrebbe far coppia con Djuric. Per il brasiliano si tratterebbe dell'esordio dal primo minuto nel campionato italiano. Stesso discorso anche per Bohinen che, fin qui, è stato utilizzato con il contagocce dalla Salernitana. Sia il centrocampista che l'attaccante, però, sono entrati bene in partita contro il Torino e dovrebbero avere una chance dal 1' nel match dell'Olimpico.