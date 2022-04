Salernitana, Sepe fermato dall'influenza: Nicola spera nel recupero La rifinitura di domani risulterà decisiva per capire se il portiere partirà con la squadra

Sono ripresi questa mattina allo Stadio “Arechi” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. L’allenamento è terminato con un lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive.

A preoccupare il cavalluccio marino sono le condizioni di Sepe: il portiere non ha preso parte all’allenamento a causa di sintomi influenzali. I tamponi a cui si è sottoposto l'ex Parma hanno dato esito negativo. Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico che dovrà capire se l'estremo difensore riuscirà a partire con la squadra o meno. Mamadou Coulibaly, Mousset e Perotti hanno svolto un lavoro atletico specifico.

La seduta di rifinitura in vista della gara di domenica a Roma è fissata per domani alle ore 11:00. A seguire Davide Nicola incontrerà la stampa in videoconferenza per presentare la sfida contro i giallorossi.