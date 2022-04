Roma-Salernitana, i convocati di Nicola: Sepe c'è, si rivedono Schiavone e Jaro Assente Ruggeri, Belec resta in preallarme. In lista anche il terzo portiere Russo

La Salernitana può tirare un sospiro di sollievo: per la sfida di domani contro la Roma il tecnico Davide Nicola non dovr fare a meno di Luigi Sepe. Il portiere, ieri assente per sintomi influenzali, è stato regolarmente convocato. Belec resta in preallarme e, non a caso, con la squadra è partito anche Russo (e non Fiorillo), terzo portiere che essendo un under non renderebbe necessario il cambio in lista. Tra i convocati si rivede anche Schiavone che manca dalla sfida del "Maradona" quando subì un infortunio muscolare. Non partirà per la Capitale nemmeno Ruggeri (alle prese con un nuovo problema fisico, "è un'annata un po' complicata per me, tornerò a gioire con tutti voi compagni e tifosi per raggiungere qualcosa d'incredibile", ha scritto sui social il calciatore) al pari degli infortunati Perotti, Mamadou Coulibaly e Mousset e degli squalificati Fazio e Bonazzoli.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Roma e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Russo, Sepe.

DIFENSORI: Dragusin, Gagliolo, Jaroszynski, Gyomber, Ranieri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Djuric, Mikael, Ribery, Verdi, Vergani.