Roma-Salernitana, le probabili formazioni Nicola si affida al 3-5-2, in avanti tocca a Ribery e Djuric

Davide Nicola spera di riuscire ad alzare l'asticella e di uscire dall'Olimpico con un risultato positivo. Soltanto un'impresa contro la Roma, infatti, rimetterebbe in gioco la Salernitana e riaprirebbe la corsa salvezza. I granata scenderanno in campo con il vantaggio di conoscere già i risultati delle altre squadre coivolte nella lotta per non retrocedere. Ma dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo per riuscire a tenere testa alla formazione di Mourinho. Nicola si affiderà al 3-5-2: davanti partirà titolare Ribery che agirà da seconda punta accanto a Djuric. Per il resto dovrebbero essere confermate le anticipazioni della vigilia: davanti a Sepe giocheranno Gyomber, Radovanovic e Ranieri. Ederson sarà il perno della mediana con Lassana Coulibaly e Bohinen ai suoi fianchi e Mazzocchi ed Obi sulle corsie esterne. All'Olimpico sono attesi 65mila tifosi, 5mila dei quali in arrivo da Salerno.

ROMA-SALERNITANA

Le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Smalling, Ibanez, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira, El Shaarawy; Felix, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Fuzato, Karsdorp, Vina, Shomurodov, Veretout, Mancini, Perez, Spinazzola, Diawara, Bove, Zalewski, Zaniolo. Allenatore: Mourinho

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Obi; Ribery, Djuric. A disposizione: Belec, Jaroszynski, Veseli, Schiavone, Verdi, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Dragusin, Gagliolo, Vergani, Mikael. Allenatore: Nicola

ARBITRO: Volpi di Arezzo - assistenti: Passeri e Costanzo. IV uomo: Cosso. Var: Mazzoleni - Avar: Capaldo