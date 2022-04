Roma-Salernitana 2-1, Mourinho: «Che spettacolo il tifo granata» «Loro hanno fatto una grande partita, mi scuso per quanto successo nel finale»

«La squadra è stanca, non è facile giocare partite così ravvicinate. Gasperini la penserà come me, soprattutto quando giochi in trasferta. Abbiamo cambiato la partita con gente fresca, i cambi ci hanno dato energia. La Salernitana ha dato tutto quello che aveva, con grande onore e voglia. Per loro non era semplice tenere quell’intensità difensiva per novanta minuti. Anche non giocando bene, abbiamo voluto vincere la partita fino alla fine. Loro hanno creato una partita difficilissima per noi. In merito a quanto accaduto nel finale, loro hanno ragione. Per questo mi scuso per qualche parola non troppo bella che è stata detta».

Così José Mourinho ha commentato ai microfoni di DAZN il successo conquistato dalla Roma sulla Salernitana. «I nostri tifosi sono davvero fantastici. Non stiamo giocando per vincere lo scudetto ma è incredibile avere uno stadio così pieno. Oggi, però, mi è piaciuto molto il sostegno dei tifosi della Salernitana, sono arrivati in 5-6mila, hanno sostenuto la squadra in maniera fantastica. Amore e passione, incredibile».

Sulla gestione della partita: «I cinque cambi sono davvero un aiuto perché ti permettono di cambiare in corsa. Sono felice per Carles Perez, lavora tanto e in maniera seria. Sono veramente felice per il suo gol perché ha cambiato la storia alla partita. Zaniolo? Sono dispiaciuto per lui, ha fatto bene, poteva fare due gol meravigliosi. Per me ha fatto molto bene, dopo la Nazionale aveva un problema, oggi ha dimostrato forza e voglia. Questo è molto importante. Anche Veretout ha dato qualità alla squadra. Per me oggi è la vittoria dei ragazzi che erano in panchina».