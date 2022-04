Roma-Salernitana 2-1, Sabatini sbotta: «Quello che succede qui è inaccettabile» Le parole del ds granata al termine del match dell'Olimpico

«Con tutto il rispetto per la Roma ed il risultato, assisto a delle cose ignobili dal punto di vista sportivo. Quello che succede in campo quando si viene a giocare a Roma è inaccettabile. Tutta la panchina che si alza per qualsiasi decisione, che volete che faccia l’arbitro? Inverte le decisioni. Il rigore su Djuric non lo hanno nemmeno voluto vedere. La punizione fischiata ad Ederson e da cui nasce il 2-1 è inesistente. Sono arrabbiatissimo». È lo sfogo che il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini ha affidato ai microfoni di DAZN al termine del match perso 2-1 in casa della Roma. «Io chiedo scusa a Mourinho solo per averlo nominato perché è un semi dio. Io non ho vinto nulla ma sono una persona seria. Insieme al calcio mi curo anche della vita e questa è una vita invivibile, fatta di arroganza e dislivello. Io amo la mia squadra, sono davvero arrabbiato. Scusate ma non c’è altro lessico quando si perde così».