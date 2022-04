Roma-Salernitana 2-1, Nicola: «Grande prova, ci è mancato soltanto il 2-0» L'allenatore elogia il gruppo: «Con questa determinazione possiamo farcela»

«Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi. L’unica cosa che avremmo dovuto fare meglio è l’occasione che abbiamo avuto per il possibile 2-0. Non l’abbiamo fatto e questo è sicuramente un demerito nostro. Per il resto sono molto soddisfatto dei ragazzi, sono contentissimo per i nostri tifosi che hanno potuto vedere una squadra che darà battaglia fino alla fine su ogni campo». Così Davide Nicola, allenatore della Salernitana ha commentato ai microfoni di DAZN il ko subito in casa della Roma. «Il nostro centrocampo è qualitativo, di gente che era poco conosciuta ma che saprà stupire. Era una partita importante per venire in casa di una grande squadra e portare via dei punti. Sarebbe stato un motivo di orgoglio e avremmo potuto accorciare in classifica. Abbiamo ancora il tempo per poter fare qualcosa. Se la squadra ha questa qualità ed energia può soltanto migliorare».

Sulle sostituzioni effettuate: «Ranieri e Ribery mi hanno chiesto il cambio. Anche l’uscita di Mazzocchi ed Obi ci ha un po' penalizzato. In questa squadra chiunque può essere utile. Alcuni sono già più avanti, altri devono migliorare sotto il profilo della mentalità ma non mi sento di criticare nessuno».

Nel complesso Nicola è comunque soddisfatto: «Per chi è in classifica come noi, non ci sono altre alternative. Abbiamo incontrato anche avversari tosti e lo dimostra la loro classifica. Ma per noi possiamo fare ancora meglio. Voglio vedere un’abnegazione, un entusiasmo per quello che stiamo facendo. Ci basta una vittoria per avere continuità di risultati».