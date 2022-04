Udinese-Salernitana, i friulani fanno dietrofront e rinunciano al ricorso La partita della Dacia Arena si recupererà mercoledì 20 aprile

Udinese-Salernitana si recupererà mercoledì 20 aprile. L'ufficialità è arrivata in giornata, dopo che la società friulana ha presentato al Collegio di Garanzia del Coni un atto di rinuncia al ricorso. Un dietrofront da parte dei friulani che lo scorso 25 marzo avevano impugnato la decisione della Corte Sportiva d'Appello, chiedendo la vittoria a tavolino del match con la Salernitana. La partita, che da calendario si sarebbe dovuta giocare il 21 dicembre, era saltata a seguito dei casi Covid emersi nel gruppo squadra granata. Il giudice sportivo aveva assegnato il 3-0 all'Udinese ed il -1 ai granata. Ma il secondo grado di giudizio ha ribaltato la decisione, stabilendo che la partita si dovrà recuperare. Dopo il ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni, l'ultima parola sarebbe dovuta arrivare mercoledì 13 aprile. Ma la rinuncia dell'Udinese ha, di fatto, anticipato il verdetto. Nell'atto firmato dai legali dei friulani e dal presidente del cda, viene spiegato che tra le memorie difensive presentate dalla Salernitana figurano i documenti che testimoniano l'utilizzo della stessa compagnia aerea per sei trasferte del camopionato di serie A. L'Udinese, che nel ricorso aveva sollevato dubbi sulle modalità di prenotazione effettuate dal club, ha preso atto dell'attendibilità e, quindi, ha deciso di rinunciare al ricorso al Coni. Udinese-Salernitana, dunque, si recupererà mercoledì 20 aprile. Ora si attende soltanto la Lega di Serie A per capire a che ora si scenderà in campo alla Dacia Arena.