Salernitana, subito in campo per preparare il tour de force All'orizzonte ci sono altre due trasferte ravvicinate: sabato la Sampdoria e mercoledì l'Udinese

Smaltita la delusione per il ko-beffa incassato in casa della Roma, questa mattina sono ripresi gli allenamenti della Salernitana sul prato del centro sportivo Mary Rosy. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica e tecnica seguita da esercitazioni per il possesso palla. L’allenamento è terminato con una partita finale. Ruggeri, assente all'Olimpico a causa di problemi muscolari, è rimasto a riposo a causa di sintomi influenzali. Mamadou Coulibaly, Mousset e Perotti hanno svolto un lavoro atletico specifico. Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle 14. All'orizzonte ci sono altre due trasferte ravvicinate: sabato i granata scenderanno in campo a "Marassi" contro la Sampdoria; mercoledì è previsto il recupero in casa dell'Udinese e, subito dopo, ci sarà il match casalingo contro la Fiorentina per il quale si attende ancora la definizione di data ed orario.