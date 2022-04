Salernitana, Breda a 696 TV: "A Nicola sono mancati soltanto i risultati" L'allenatore: "Con la Sampdoria non bisogna sbagliare, possono essere risucchiati anche loro"

«Una svolta dal punto di vista della personalità e dell'intensità Nicola è riuscito a darla. Contro il Milan abbiamo visto un'altra Salernitana. Non è riuscito nei risultati, è vero che a volte serve anche un episodio che ti aiuta e questo la Salernitana non l'ha mai avuto. Purtroppo bisogna avere anche un po' di fortuna e la Salernitana non ne ha mai avuto. Quando giochi contro una grande squadra non puoi pensare di non sbagliare mai. La Roma ha sbagliato il primo tempo ma poi cambiando tatticamente ha fatto una partita di grande intensità. La Salernitana non è riuscita ad essere un po' più pericolosa, poteva provare a creare qualcosa in più come è accaduto con Kastanos». Così Roberto Breda, bandiera granata ed ex allenatore della Salernitana ha commentato nel corso della trasmissione Granatissimi il momento attraversato dal cavalluccio marino. «È un peccato aver perso con la Roma perché poteva essere la partita giusta per rilanciare il morale. Purtroppo non c'è mai stata la svolta ma i calciatori ci hanno sempre provato. È vero anche, però, che se non è arrivata qualcosa in più andava fatto».

Sulle prossime sfide che attendono la Salernitana: «Io preferisco trovare la squadra che non ha niente da giocarsi, poi sta a me dare l'intensità giusta e provare a vincerla. La Salernitana deve far scoccare quanto prima la scintilla e provare a sfruttare i recuperi. È vero che le speranze sono quasi inesistenti ma è anche un discorso di dignità e di voler dimostrare alla città che uno ci prova fino alla fine. La Sampdoria ha vinto una partita nelle ultime nove. La prossima, quindi, è una partita da non sbagliare, sia per dare la svolta alla stagione che per coinvolgere nella lotta salvezza anche la Sampdoria che non sta attraversando un bel momento».