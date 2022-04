Salernitana, Nicola prepara il ciclo terribile di aprile I granata saranno impegnati in due trasferte e due sfide casalinghe

Sono ripresi questa mattina presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. I granata hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro in palestra. L’allenamento è terminato con una partita finale. Invariata la situazione che riguarda l'infermeria: Ruggeri è rimasto a riposo a causa di sintomi influenzali; Mamadou Coulibaly, Mousset e Perotti hanno svolto un lavoro atletico specifico. Nicola, quindi, ha potuto lavorare quasi con l'organico al completo. Una buona notizia in vista del tour de force che attende la Salernitana: da qui a fine aprile i granata dovranno giocare quattro partite, due consecutive in trasferta (Sampdoria ed Udinese) e due di fila in casa (Fiorentina e Venezia). Un filotto che risulterà decisivo per le sorti del campionato dei granata. In vista del match del "Ferraris" il tecnico del cavalluccio marino dovrebbe confermare il 3-5-2: la novità rispetto alla partita dell'Olimpico dovrebbe essere rappresentata dall'impiego di Bonazzoli al posto di Ribery. L'altro dubbio, invece, è legato all'utilizzo di Fazio: da capire se Nicola riconfermerà la difesa schierata contro la Roma (Gyomber-Radovanovic-Ranieri) o se intenderà inserire l'argentino. In tal caso Ranieri si contenderebbe una maglia sull'out mancino con Obi. I prossimi allenamenti risulteranno decisivi per sciogliere le riserve. Domani alle 11 i granata riprenderanno la preparazione.